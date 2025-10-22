Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 22 октября, 2025
    • 08:43
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    7. Проспект Бабека, в направлении центра;

    8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    10. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу".

    НИИМ ситуация на дорогах пробки
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    Последние новости

    09:42

    Цена на азербайджанскую нефть превысила $62

    Энергетика
    09:41

    Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома

    Другие страны
    09:35

    В Улан-Удэ число отравившихся едой выросло до 145 человек

    В регионе
    09:32

    В Баку управлявший мопедом 87-летний мужчина погиб в ДТП

    Происшествия
    09:30

    В Баку в ДТП погибла 52-летняя женщина

    Происшествия
    09:22

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня встретится с "Атлетиком"

    Футбол
    09:16

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2025)

    Финансы
    09:12

    Светлана Гринчук: Россия нанесла массированные удары по энергоинфраструктуре Украины

    Другие страны
    09:08

    Украинские беспилотники атаковали Дагестан

    В регионе
    Лента новостей