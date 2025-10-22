На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

7. Проспект Бабека, в направлении центра;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу".