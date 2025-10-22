İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İnfrastruktur
    22 oktyabr, 2025
    08:12
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Sabunçu-Zabrat şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    2. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    4. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    5. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    6. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    7. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    8. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    9. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    10. Qara Qarayev prospekti, "Qara Qarayev" metro stansiyasından "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

