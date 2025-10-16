На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта
- 16 октября, 2025
- 08:37
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
6. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зия Буниятова;
7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
9. Проспект Бабека, в направлении центра;
10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
11. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
14. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
15. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";
16. Улица Зарифы Алиевой.