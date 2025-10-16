Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 16 октября, 2025
    • 08:37
    На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

    6. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зия Буниятова;

    7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    9. Проспект Бабека, в направлении центра;

    10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    11. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    13. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    14. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    15. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

    16. Улица Зарифы Алиевой.

