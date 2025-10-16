İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    • 16 oktyabr, 2025
    • 08:17
    Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

    Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    5. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    6. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    7. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    8. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    9. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    10. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    11. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    12. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    13. Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    14. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    15. Niyazi küçəsi, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

    16. Zərifə Əliyeva küçəsində sıxlıq müşahidə olunur.

    tıxac nəqliyyat avtomobil

    Son xəbərlər

    08:17
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:12

    Biləcəriyə elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

    Energetika
    07:46

    Argentinada ən qədim dinozavrlardan birinin qalıqları aşkarlanıb

    Maraqlı
    07:17

    Qəzzanın bərpası üzrə Koordinasiya Mərkəzi yaxın günlərdə fəaliyyətə başlayacaq

    Digər ölkələr
    06:58

    Yutubun işində fasilə yaranıb

    İKT
    06:38

    Türkiyə girovların meyitlərinin qaytarılması üçün Qəzzaya ekspertlər göndərəcək

    Digər ölkələr
    06:29

    Ermənistan məhkəməsi Samvel Karapetyanın həbs müddətini uzadıb

    Region
    05:46

    Türkiyədə şagirdlər arasında kütləvi zəhərlənmə olub

    Region
    05:18

    Tramp: MKİ-nin Venesuelada gizli əməliyyatlar keçirməsinə icazə vermişəm - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti