    На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 30 октября, 2025
    • 08:14
    На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    9. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.

