На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта
- 30 октября, 2025
- 08:14
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
9. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.