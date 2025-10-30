İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Bakının bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    • 30 oktyabr, 2025
    • 08:09
    Bakının bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakının bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    2. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    3. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    4. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    5. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    6. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    7. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    8. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    9. Sabunçu-Zabrat şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    10. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    11. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    12. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakı tıxac
    На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    08:38

    Gədəbəydə quyuya düşüb xəsarətlər alan şəxs xilas edilib

    Hadisə
    08:30

    Niderlandda keçirilən parlament seçkilərində "Demokratlar 66" partiyası qalib gəlib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    08:21

    BDYPİ: Yağışlı hava şəraitində sürücülər və piyadalar daha diqqətli olmalıdır

    Hadisə
    08:09

    Bakının bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    08:00

    ABŞ Senatı Kanadaya tətbiq edilən tarif artımlarını ləğv edib

    Digər ölkələr
    07:34

    Rusiyanın 6 hava limanında uçuşlar dayandırılıb

    Region
    07:25

    Azərbaycan və Özbəkistan strateji tərəfdaşlığı gücləndirməyə razılaşıblar

    Xarici siyasət
    07:17

    ABŞ və Çin liderləri danışıqlara nikbinliklə başlayıblar - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    06:45

    Sakit okeanda narkotik daşıyan qayıq məhv edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti