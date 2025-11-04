Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Инфраструктура
    • 04 ноября, 2025
    • 08:22
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

    4. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

    5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;

    7. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    13. Проспект нефтяников, в направлении круга "Азнефть".

