İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Bakıda 13 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

    İnfrastruktur
    • 04 noyabr, 2025
    • 08:14
    Bakıda 13 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    4. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

    5. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    6. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

    7. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    8. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    9. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    10. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    11. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    12. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    13. Neftçilər prospekti, "Azneft" dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    yol tıxac Bakı
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    09:30

    Sumqayıtda sursat aşkarlanıb

    Hadisə
    09:28

    Kamçatkada ikinci zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    09:27
    Foto

    Qırğızıstan həmkarlar ittifaqlarının nümayəndələri Azərbaycan təcrübəsini öyrənmək üçün AHİK-də olublar

    İnfrastruktur
    09:23

    2025-ci ildə indiyədək ən çox qol vurmuş futbolçular müəyyənləşib

    Futbol
    09:19
    Foto

    Ramin Məmmədov Ordubadda "Cümə" və "Sərşəhər" məscidlərini ziyarət edib

    Din
    09:13

    UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsinin IV turuna start verilir

    Futbol
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.11.2025)

    Maliyyə
    09:03

    Azərbaycanın futzal və voleybol milliləri İslamiadada mübarizəyə başlayırlar

    Komanda
    08:56

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.11.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti