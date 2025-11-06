На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Круг "20 Января";

    4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

    8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    10. Проспект Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра ;

    11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

    12. Проспект Бабека, в направлении центра;

    13. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    14. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    15. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд".

