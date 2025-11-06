На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Круг "20 Января";

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

10. Проспект Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра ;

11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

12. Проспект Бабека, в направлении центра;

13. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

14. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

15. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд".