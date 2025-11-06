İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    • 06 noyabr, 2025
    • 08:17
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. "20 Yanvar" dairəsində;

    4. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    5. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    6. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    7. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;

    8. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

    9. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    10. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    11. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    12. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    13. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    14. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    15. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    yol tıxac nəqliyyat
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    08:51

    Tramp respublikaçıları dərhal şatdauna son qoymağa çağırıb

    Digər ölkələr
    08:36

    Tayvan dronlarla mübarizə üçün 635 yüngül cihaz almağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    08:17
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    07:48

    Çində reaktiv çanta nümayiş etdirilib

    Digər ölkələr
    07:29

    Sumqayıtda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    06:57

    KİV: Epşteynə Trampa qarşı ifadə verməsi müqabilində azadlıq təklif edilib

    Digər ölkələr
    06:28

    Aİ Şurası və AP mülki vəsaitlərin yenidən hərbi ehtiyaclara bölüşdürülməsini razılaşdırıblar

    Digər ölkələr
    06:00

    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür

    Media
    05:36

    "Rolex" və "Cartier" şirkətlərinin rəhbərləri Vaşinqtonda Trampla görüşüblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti