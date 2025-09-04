Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    • 04 сентября, 2025
    • 08:20
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    4. Основная дорога проспекта Гейдара Алиева - в направлении центра;

    5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    8. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

