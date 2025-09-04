İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    • 04 sentyabr, 2025
    • 08:14
    Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

    Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

    2. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    3. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    4. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    5. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    6. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    7. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    8.1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    nəqliyyat tıxac Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi
    Rus Versiası Rus Versiası
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    08:58

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.09.2025)

    Maliyyə
    08:53

    Füzulinin Alxanlı kəndində taxıl sahəsi yanıb

    Hadisə
    08:49

    Naxçıvanda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    08:39

    Bakının Nərimanov rayonunda qazın verilişində fasilə olacaq

    Energetika
    08:32
    Foto

    DGK: Qızıl-zinət əşyalarının qanunsuz keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    08:30

    Zaxarova: Rusiya Minsk qrupunun buraxılmasını əsaslı hesab edir

    Region
    08:23

    Böyük Britaniya Ordusunun şəxsi heyətinin sayını azalmaqda davam edir

    Digər ölkələr
    08:14
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    07:56

    Sumqayıtda fərdi evdə yanğın baş verib, zərərçəkən var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti