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    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 02 октября, 2026
    • 08:20
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    5. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Проблема пробок в Баку
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb
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