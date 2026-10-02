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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    • 02 oktyabr, 2026
    • 08:14
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    2. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    3. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    4. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    5. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

    6. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    7. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakıda tıxac problemi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM)
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
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