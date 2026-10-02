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    Mika Baur Almaniya millisinin tarixində meydana çıxan 1000-ci futbolçu olub

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2026
    • 11:17
    Mika Baur Almaniya millisinin tarixində meydana çıxan 1000-ci futbolçu olub

    Şotlandiyanın "Seltik" klubunun futbolçusu Mika Baur Almaniya millisinin tarixinə düşüb.

    "Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı yarımmüdafiəçi yığmanın heyətində meydana çıxan 1000-ci oyunçu olub.

    Onun debütü Serbiyaya qarşı UEFA Millətlər Liqasının matçına təsadüf edib.

    Xatırladaq ki, Almaniya millisi rəqibini iki cavabsız qolla üstələyib.

    Mika Baur Futbol üzrə Almaniya millisi UEFA Millətlər Liqası
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