Mika Baur Almaniya millisinin tarixində meydana çıxan 1000-ci futbolçu olub
Futbol
- 02 oktyabr, 2026
- 11:17
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Şotlandiyanın "Seltik" klubunun futbolçusu Mika Baur Almaniya millisinin tarixinə düşüb.
"Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı yarımmüdafiəçi yığmanın heyətində meydana çıxan 1000-ci oyunçu olub.
Onun debütü Serbiyaya qarşı UEFA Millətlər Liqasının matçına təsadüf edib.
Xatırladaq ki, Almaniya millisi rəqibini iki cavabsız qolla üstələyib.
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