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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
5 апреля 2024 г. 08:27
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Бабека, в сторону центра;

4. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

5. Проспект 8 Ноября, в направлении центра;

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, в сторону станции метро "20 Января";

9. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

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