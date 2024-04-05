На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Бабека, в сторону центра;

4. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

5. Проспект 8 Ноября, в направлении центра;

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, в сторону станции метро "20 Января";

9. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг.