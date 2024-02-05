На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, в обоих направлениях;

5. Проспект Гара Гараева, в сторону метро "Кёроглу";

6. Проспект Бабека, в сторону центра;

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

9. Затор наблюдается в направлении трассы Баку-Сумгайыт, станции метро "20 Января".