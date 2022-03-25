На ряде улиц и проспектов Баку ограничат движение транспорта

26-27 марта на отдельных участках шести улиц и проспектов Баку будут проводиться ремонтные работы.

26-27 марта на отдельных участках шести улиц и проспектов Баку будут проводиться ремонтные работы.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В связи с ремонтными работами будет ограничено движение транспорта на проспекте Зии Буньятова (перед магазином "Santral"), улице Рашида Бейбутова (перед Центральным банком), улице Абдулвахаба Саламзаде (от круга Гелебе до въезда в тоннель), улице Микаила Мушфига в Ясамальском районе (участок от "Волчьих ворот" до улицы Иззета Набиева), Тбилисском проспекте (участок от улицы Пишевари до круга 20 Января), на мосту "Кероглу" (от проспекта Гейдара Алиева в направлении улицы Микаила Алиева).