На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект 8 Ноября, в направлении центра;
4. Проспект Бабека, в направлении центра;
5. Тбилисский проспект, в направлении центра;
6. Улица Микаила Мушфига, в направлении проспекта Гусейна Джавида;
7. Улица 28 Мая, в направлении улицы Рашида Бейбутова;
8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января".