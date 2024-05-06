На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект 8 Ноября, в направлении центра;

4. Проспект Бабека, в направлении центра;

5. Тбилисский проспект, в направлении центра;

6. Улица Микаила Мушфига, в направлении проспекта Гусейна Джавида;

7. Улица 28 Мая, в направлении улицы Рашида Бейбутова;

8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января".