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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
28 марта 2024 г. 08:32
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в сторону центра;

2. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от метро "20 Января" в сторону центра;

4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, в сторону станции метро "20 Января";

6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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