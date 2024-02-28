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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
28 февраля 2024 г. 08:39
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Бабека, в сторону центра;

3. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

4. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

5. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

6. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюляра Гадирбекова в сторону улицы ак. Гасана Алиева;

7. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

8. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зии Буниятова;

9. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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