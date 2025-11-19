Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 19 ноября, 2025
    • 08:26
    На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

    9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    11. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд".

    НИИМ ситуация на дорогах пробки
    Фото
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    Последние новости

    09:27

    На торгах Sotheby's унитаз из 18-каратного золота продан за $12,1 млн

    Это интересно
    09:22

    МИД Азербайджана поздравил Монако

    Внешняя политика
    09:18

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2025)

    Финансы
    09:06

    Движение по туннелю в направлении Сумгайыта у круга "20 Января" восстановлено - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    09:02

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.11.2025)

    Финансы
    08:58

    В ряде сел Астары не будет света

    Энергетика
    08:43

    Politico: Высокопоставленные военные чиновники США прибыли в Украину с необъявленным визитом

    Другие страны
    08:26
    Фото

    На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:13

    Reuters: "Евротройка" вместе с США представила МАГАТЭ проект резолюции по Ирану

    Другие страны
    Лента новостей