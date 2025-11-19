На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта
- 19 ноября, 2025
- 08:26
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
11. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд".