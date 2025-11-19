İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    • 19 noyabr, 2025
    • 08:18
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    2. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    3. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    4. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    5. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

    6. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    7. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    8. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

    9. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    10. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    11. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

