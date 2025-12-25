İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Salyan heyvan bazarı yenidən qurulub

    Sağlamlıq
    • 25 dekabr, 2025
    • 17:39
    Salyan heyvan bazarı yenidən qurulub

    Salyan rayonunda yerləşən heyvan bazarında yenidənqurma işləri yekunlaşdırılıb, bazar yenidən qurulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, aparılan işlər zamanı bazar ərazisi hasarlanıb, bütün sahə betonlanıb, bazarın giriş hissəsində baytarlıq nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün müvafiq şərait yaradılıb. Eyni zamanda iri və xırda buynuzlu heyvanlar üçün ayrı-ayrı satış pavilyonları quraşdırılıb, yem anbarı inşa edilib, həmçinin tullantıların yığılması və idarə olunması məqsədilə xüsusi sahə ayrılıb.

    Yaxın günlərdə bazarın fəaliyyətə başlaması ilə bağlı məsələyə Agentlik tərəfindən baxılması nəzərdə tutulur.

    AQTA Salyan heyvan bazarı

    Son xəbərlər

    18:13

    "Turan Tovuz"un Türkiyəyə yola düşəcəyi tarix müəyyənləşib

    Futbol
    18:12

    Qazaxıstan AZAL təyyarəsinin aviaqəzası ilə bağlı istintaqın başa çatma müddəti barədə məlumat yayıb

    Hadisə
    18:07
    Foto

    Zaur Mikayılov Masallıda vətəndaşlarla görüşüb

    İnfrastruktur
    18:07

    Daxili qoşunların komandanını Prezident vəzifəyə təyin edəcək

    Daxili siyasət
    18:04

    Azərbaycan QHT-ləri ABŞ Prezidenti Donald Trampa Açıq Məktub yazıb

    Xarici siyasət
    18:03
    Foto

    Azərbaycanın zorxana və pəhləvan güləşi millisi Dünya Kubokunda uğurla çıxış edib

    Fərdi
    17:58

    Sabah Sabunçu və Xətai rayonlarında qaz olmayacaq

    Energetika
    17:55
    Video

    İtaliyalı məzuna Azərbaycan HDQ komandanı adından "Dənizçi kortiki" hədiyyə olunub

    Hərbi
    17:53

    Prezident "Daxili qoşunlar haqqında" qanunu təsdiqləyib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti