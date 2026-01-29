Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün iki oyun keçiriləcək
Komanda
- 29 yanvar, 2026
- 11:43
Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün iki oyun keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, XV tur çərçivəsində bir qarşılaşma baş tutacaq.
"Lənkəran" evdə "Ordu"nu qəbul edəcək. Matç Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində, saat 15:00-da start götürəcək.
"Ordu" hazırda B qrupunda 27 xalla liderdir. 18 xala malik "Lənkəran" sonuncu - 6-cı pillədə qərarlaşıb.
XI turdan təxirə salınmış matçda isə NTD "Gəncə" ilə qarşılaşacaq. Bu oyun saat 20:00-da Bakı İdman Sarayında start götürəcək. "Gəncə" A qrupunda 18 xalla dördüncüdür. Sonuncu - 6-cı yerdə olan NTD-nin 15 xalı var.
Qeyd edək ki, XV tura fevralın 1-də yekun vurulacaq.
