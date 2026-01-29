İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün iki oyun keçiriləcək

    Komanda
    • 29 yanvar, 2026
    • 11:43
    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün iki oyun keçiriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün iki oyun keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, XV tur çərçivəsində bir qarşılaşma baş tutacaq.

    "Lənkəran" evdə "Ordu"nu qəbul edəcək. Matç Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində, saat 15:00-da start götürəcək.

    "Ordu" hazırda B qrupunda 27 xalla liderdir. 18 xala malik "Lənkəran" sonuncu - 6-cı pillədə qərarlaşıb.

    XI turdan təxirə salınmış matçda isə NTD "Gəncə" ilə qarşılaşacaq. Bu oyun saat 20:00-da Bakı İdman Sarayında start götürəcək. "Gəncə" A qrupunda 18 xalla dördüncüdür. Sonuncu - 6-cı yerdə olan NTD-nin 15 xalı var.

    Qeyd edək ki, XV tura fevralın 1-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksi XV tur təxirə salınmış oyun

