    • 09 апреля, 2026
    На ряде бакинских улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    4. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    10. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

    11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    12. Проспект Нефтяников, в направлении площади "Азнефть";

    13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

    Центр интеллектуального управления транспортом Пробки на дорогах Баку
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

