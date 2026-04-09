    • 09 aprel, 2026
    • 08:11
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    2. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    3. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    4. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    5. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    6. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    7. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    8. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    9. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    10. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində;

    11. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

    12. Neftçilər prospekti, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

    13. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.

    На ряде бакинских улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    08:11

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    07:58

    "Reuters": ABŞ Senatında Trampın hərbi səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması nəzərdən keçirilir

    Digər ölkələr
    07:26

    Əməliyyatlar başlayandan bəri İsraildə 42 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    06:27

    "Hizbullah" İsrailin hücumlarına qarşılıq verib

    Digər ölkələr
    05:51

    Livanda matəm elan olunub

    Digər ölkələr
    05:22

    Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

    Hadisə
    05:19

    SEPAH mina təhlükəsinə görə Hörmüz boğazından keçid üçün yeni qaydalar tətbiq edib

    Region
    04:51

    Pakistanın ABŞ-dəki səfiri: Livanın adı razılaşma mətnində açıq şəkildə qeyd edilib

    Region
    04:33

    Tramp: NATO ehtiyac duyduğumuz zaman köməyimizə gəlmədi

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti