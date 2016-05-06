​На проспекте Нефтчиляр образовались пробки

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте Нефтчиляр (от улицы Рашида Бейбутова до площади Азадлыг) наблюдается высокая плотность движения транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), на территории ограничено движение транспорта из-за строительно-ремонтных работ в связи с соревнованиями "Формула-1", что привело к образованию пробки.

Кроме того, в эти минуты на улице Узеира Гаджибекова (мост Джаваншира), проспекте Бюльбюля (напротив м/ст "Сахиль"), улице Юсифа Сафарова (перед больницей Нефтяников) и проспекте Бабека (в направлении центра) отмечается плотный транспортный поток.