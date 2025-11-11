Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    На проспекте Иншаатчылар в Баку организуется полоса микромобильности

    Инфраструктура
    • 11 ноября, 2025
    • 11:24
    На проспекте Иншаатчылар в Ясамальском районе Баку организуется полоса микромобильности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    При создании полосы микромобильности от пересечения проспекта Иншаатчылар с улицей Абдуррагим бека Хагвердиева до пересечения с улицей Аббасгулу ага Бакиханова размеры полос движения были приведены в соответствие со стандартами, а их число осталось неизменным.

    Отмечается, что на этом проспекте для комфорта и безопасности пешеходов, будут также организованы новые одноуровневые пешеходные переходы.

    На очередном этапе предусматривается обеспечение непрерывности полос микромобильности и их соединение с существующими полосами на центральных улицах города.

    Лента новостей