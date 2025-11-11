На проспекте Иншаатчылар в Баку организуется полоса микромобильности
Инфраструктура
- 11 ноября, 2025
- 11:24
На проспекте Иншаатчылар в Ясамальском районе Баку организуется полоса микромобильности.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
При создании полосы микромобильности от пересечения проспекта Иншаатчылар с улицей Абдуррагим бека Хагвердиева до пересечения с улицей Аббасгулу ага Бакиханова размеры полос движения были приведены в соответствие со стандартами, а их число осталось неизменным.
Отмечается, что на этом проспекте для комфорта и безопасности пешеходов, будут также организованы новые одноуровневые пешеходные переходы.
На очередном этапе предусматривается обеспечение непрерывности полос микромобильности и их соединение с существующими полосами на центральных улицах города.
