На проспекте Иншаатчылар в Баку организуется полоса микромобильности

На проспекте Иншаатчылар в Ясамальском районе Баку организуется полоса микромобильности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

При создании полосы микромобильности от пересечения проспекта Иншаатчылар с улицей Абдуррагим бека Хагвердиева до пересечения с улицей Аббасгулу ага Бакиханова размеры полос движения были приведены в соответствие со стандартами, а их число осталось неизменным.

Отмечается, что на этом проспекте для комфорта и безопасности пешеходов, будут также организованы новые одноуровневые пешеходные переходы.

На очередном этапе предусматривается обеспечение непрерывности полос микромобильности и их соединение с существующими полосами на центральных улицах города.