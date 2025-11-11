İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Bakının İnşaatçılar prospektində mikromobillik zolağı təşkil edilir

    İnfrastruktur
    • 11 noyabr, 2025
    • 11:13
    Bakının İnşaatçılar prospektində mikromobillik zolağı təşkil edilir

    Bakının Yasamal rayonunun İnşaatçılar prospektində mikromobillik zolağı təşkil edilir.

    Bu barədə "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, daha öncə Hüseyn Cavid prospekti və Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsində təşkil edilən mikromobillik şəbəkəsi uzadılır və hazırda işlər İnşaatçılar prospektində aparılır.

    İnşaatçılar prospektinin Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsi ilə kəsişməsindən Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsi ilə kəsişməsinə kimi mikromobillik zolağı yaradılarkən hərəkət zolaqlarının ölçüləri standartlara uyğunlaşdırılıb və sayı dəyişməz olaraq qalıb.

    Bildirilib ki, bu prospektdə aparılan təhlillər nəticəsində piyadaların rahatlığı və təhlükəsizliyi üçün tələbat olan yerlərdə yeni eynisəviyyəli piyada keçidləri də təşkil olunacaq. Görülən işlər çərçivəsində müvafiq nişanlanma işləri həyata keçirilir. Yaxın günlərdə yol nişanlarının quraşdırılmasına başlanılacaq.

    Növbəti mərhələdə mikromobillik zolaqlarının davamlılığının təmin edilməsi və şəhərin mərkəzi küçələrində mövcud olan zolaqlarla əlaqələndirməsi nəzərdə tutulur.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi Bakı Yasamal rayonu İnşaatçılar prospekti
    На проспекте Иншаатчылар в Баку организуется полоса микромобильности

    Son xəbərlər

    11:32

    Avropa ölkələrindən Azərbaycana 9 ayda gələn turistlərin sayı açıqlanıb

    Turizm
    11:13
    Foto

    Bakının İnşaatçılar prospektində mikromobillik zolağı təşkil edilir

    İnfrastruktur
    11:08

    Rusiya Odessaya dronlarla hücum edib, enerji və nəqliyyat obyektlərinə zərər vurub

    Digər ölkələr
    11:03

    Şirniyyat qutularının içərisində gizlədilən dərman preparatları aşkar edilib

    Biznes
    11:02

    Qazaxıstanla Rusiya strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayacaq

    Region
    11:01

    Azərbaycandakı BOKT-ların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)

    Maliyyə
    10:58

    KİV: Husilər İsrailə və Qırmızı dənizdəki gəmilərə hücumları dayandırmağa qərar veriblər

    Digər ölkələr
    10:57

    DİN: Sosial şəbəkələrdə "bonus", "lotereya", "mükafat qazandınız" kimi vədlərlə inanmayın

    Hadisə
    10:50

    İslamiadada iştirak edəcək Azərbaycanın qadınlardan ibarət həndbol millisinin heyəti müəyyənləşib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti