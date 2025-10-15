На освобожденных территориях Азербайджана ведутся работы по переселению в 19 населенных пунктов

В Кяркиджахане ведутся работы по возвращению первых вынужденных переселенцев.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об заявил специальный представитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдаринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов на панельной дискуссии "Содействие инклюзивному, экологичному и устойчивому будущему для Карабаха" в рамках III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

"В рамках масштабных восстановительных и строительных работ на освобожденных территориях ведутся мероприятия, связанные с переселением населения в 19 населенных пунктов, в том числе в поселок Кяркиджахан города Ханкенди, 7 сел Агдеринского района и 11 сел Ходжалинского района. Уже более 22 тысяч человек обосновались на своей родной земле. Из них около 4 000 - это вынужденные переселенцы. Остальные - сотрудники государственных структур, сферы образования и других областей. И одной из наших приоритетных задач является именно обеспечение занятости населения", - заявил Э. Юсубов.