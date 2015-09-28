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    На основных улицах и проспектах Баку отмечается плотность движения

    На некоторых улицах образовались пробки

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В настоящее время на некоторых улицах и проспектах Баку отмечается плотность движения автомобилей. Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Так, на проспекте Зии Бунъятова (в направлении моста Айны Султановой), шоссе Баку-Сумгаит (в направлении столицы), Московском проспекте (в направлении центра города), улице А.Бакиханова (в направлении парка Измир) отмечается плотность движения транспортных средств.

    Кроме того, пробки наблюдаются перед Государственным комитетом статистики (проспект Иншаатчылар, в обоих направлениях), улицах Шейх Шамиля и Короглу Рагимова. 

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