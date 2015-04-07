​На основных проспектах и улицах Баку наблюдается высокая плотность автомобильного движения

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте Гейдара Алиева (в сторону города) наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта.

Как сообщили Report в центре интеллектуального управления транспортом, водители могут воспользоваться альтернативными путями по проспекту Зии Буньядова и Бабека.

Высокая плотность движения автомобильного транспорта наблюдается на улице Юсифа Сафарова (в сторону моста Джаваншира), трассе Баку-Сумгайыт (перед международным автовокзальным комплексом), Тбилисском проспекте (перед министерством транспорта), а также на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Гасана Алиева.