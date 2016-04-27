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    ​На основных проспектах Баку наблюдается плотное движение транспорта

    ДТП на проспекте З. Бунъядова затруднило движение

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром на дорогах Баку наблюдается относительно плотный транспортный поток.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на проспекте Зии Бунъядова (в направлении м/ст. "Короглу"), улице Абдулвагаба Саламзаде, шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы) и проспекте Бабека (в направлении проспекта Гейдара Алиева) отмечается относительно плотное движение автомобилей.

    Отметим, что произошедшее утром дорожно-транспортное происшествие на проспекте З. Бунъядова также затруднило движение. 

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