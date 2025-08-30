На одной из центральных улиц Баку ограничат движение автотранспорта
Инфраструктура
- 30 августа, 2025
- 15:37
В Насиминском районе Баку движение транспортных средств по улице Рашида Бехбудова в воскресенье частично ограничится.
Как сообщает "Report" со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, ограничения вводятся 31 августа с 06:00 до 23:00 в связи с ремонтными работами, запланированными на участке улицы Рашида Бехбудова от улицы 28 Мая до улицы Шамси Бадалбейли.
"Водителей просят быть внимательными при движении на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков", - отмечается в сообщении.
