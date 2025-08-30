    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    На одной из центральных улиц Баку ограничат движение автотранспорта

    Инфраструктура
    • 30 августа, 2025
    • 15:37
    На одной из центральных улиц Баку ограничат движение автотранспорта

    В Насиминском районе Баку движение транспортных средств по улице Рашида Бехбудова в воскресенье частично   ограничится.

    Как сообщает "Report" со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, ограничения вводятся 31 августа с 06:00 до 23:00 в связи с ремонтными работами, запланированными на участке улицы Рашида Бехбудова от улицы 28 Мая до улицы Шамси Бадалбейли.

     "Водителей просят быть внимательными при движении на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков", - отмечается в сообщении.

    Баку   автомобили   дороги   ремонтные работы  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Bakının Rəşid Behbudov küçəsində avtomobillə hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq

    Последние новости

    16:36
    Фото

    Семьи пропавших без вести азербайджанцев требуют справедливости - Фоторепортаж

    Внешняя политика
    16:29

    Пашинян назначил нового руководителя офиса представителя Армении по международным делам

    В регионе
    16:17

    Санчес назвал несправедливым решение США аннулировать визы делегации Палестины на ГА ООН

    Другие страны
    16:14

    В Азербайджане упростят получение разрешений на строительство

    Инфраструктура
    16:08

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Китай

    Внешняя политика
    15:55

    Азербайджан за 7 месяцев сократил импорт риса на 19%

    Бизнес
    15:53

    В Азербайджане могут запретить вредные для здоровья стройматериалы

    Бизнес
    15:47

    Денежная масса в Азербайджане увеличилась на 6,1%

    Финансы
    15:37

    На одной из центральных улиц Баку ограничат движение автотранспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей