​На нескольких проспектах Баку перекрыто движение

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Сегодня утром на основных проспектах Баку ограничено движение транспортных средств. Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), движение транспорта ограничено на улицах и проспектах до пересечения Парламентского проспекта с улицей Мехди Гусейна и до пересечения проспекта Гусейна Джавида с улицей Микаила Мушфига.

Кроме того, в эти минуты на проспекте Зии Бунъядова (в обоих направлениях), улице Самеда Вургуна (от Современного образовательного комплекса к "Тезе базар"), улице Корогул Рагимова (перед Университетом "Одлар Юрду"), проспекте Бабека (в направлении центра), в том числе улице А.Бакиханова (в направлении посольства Турции) и Тбилсском проспекте отмечается плотный транспортный поток.