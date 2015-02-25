Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в утренние часы на некоторых дорогах столицы наблюдается высокая плотность движения автотранспорта. Как сообщили Report в центре интеллектуального управления транспортом Баку, на шоссе Баку-Сумгаит (перед международным автовокзалом в сторону Баку) в связи с заменой асфальтного покрытия на этом участке дороги в утренние часы наблюдается высокая плотность автомобильного движения.

Кроме этого, на улице Г.Зардаби (круг Гелебе), на второстепенной дороге по улице А.Саламзаде (в направлении Тбилисского проспекта) из-за большого количества автомобилей наблюдается высокая плотность автомобильного движения.