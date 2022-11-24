На месторождении "Умид" добыто более 6 млрд кубометров газа

С момента ввода в эксплуатацию по 1 ноября этого года с месторождения "Умид", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, добыто около 6 млрд кубометров газа и более 950 тысяч тонн конденсата.

С момента ввода в эксплуатацию по 1 ноября этого года с месторождения "Умид", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, добыто около 6 млрд кубометров газа и более 950 тысяч тонн конденсата.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Министерства энергетики.

Согласно информации, на месторождении функционируют 4 эксплуатационные скважины.

Отметим, что месторождение "Умид" было открыто 24 ноября 2010 года. Это первое газоконденсатное месторождение Азербайджана, открытое в период независимости. Месторождение введено в эксплуатацию в 2012 году.

По предварительным подсчетам, суммарные запасы месторождения составляют 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.