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На месторождении "Умид" добыто более 6 млрд кубометров газа

На месторождении "Умид" добыто более 6 млрд кубометров газа С момента ввода в эксплуатацию по 1 ноября этого года с месторождения "Умид", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, добыто около 6 млрд кубометров газа и более 950 тысяч тонн конденсата.
Инфраструктура
24 ноября 2022 г. 17:28
На месторождении Умид добыто более 6 млрд кубометров газа

С момента ввода в эксплуатацию по 1 ноября этого года с месторождения "Умид", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, добыто около 6 млрд кубометров газа и более 950 тысяч тонн конденсата.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Министерства энергетики.

Согласно информации, на месторождении функционируют 4 эксплуатационные скважины.

Отметим, что месторождение "Умид" было открыто 24 ноября 2010 года. Это первое газоконденсатное месторождение Азербайджана, открытое в период независимости. Месторождение введено в эксплуатацию в 2012 году.

По предварительным подсчетам, суммарные запасы месторождения составляют 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.

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Версия на английском языке Azerbaijan produces over 6 bcm of gas from Umid field
Версия на азербайджанском языке “Ümid” yatağından 6 milyard kubmetrdən çox qaz hasil edilib

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