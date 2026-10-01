На маршруте Баку–Тбилиси–Баку будут выполняться 4 рейса ежедневно

На маршруте Баку–Тбилиси–Баку с 1 ноября будут выполняться 4 рейса ежедневно в целях удовлетворения растущего спроса.

Об этом сообщили Report в Азербайджанских железных дорогах (АЖД).

По информации, в результате число пассажирских мест вырастет с 386 до 564 - почти на 50%. В дополнительных рейсах билеты стандартного класса будут начинаться от 36 манатов, что на 30% дешевле. Минимальная стоимость проезда в одном направлении из Баку в Тбилиси составит 54 маната, из Евлаха - 44 маната, из Гянджи - 41 манат, из Агстафы - 38 манатов, из Беюк Кесика - 36 манатов. Для сравнения: сейчас в вагонах Stadler минимальная стоимость проезда из Баку в Тбилиси составляет 77,50 маната, из Гянджи - 56,80 маната.

Продажа билетов на дополнительные рейсы начнется со 2 октября. Пассажирам будут доступны как ночные, так и дневные поездки.

Согласно новому графику, действующий поезд Баку–Тбилиси–Баку будет отправляться из столицы в 23:00 и прибывать в Тбилиси на следующий день в 08:41, обратно - в 11:00 с прибытием в Баку в 20:26. Новый рейс будет отправляться из Баку ежедневно в 09:10 с прибытием в Тбилиси в 19:11, в обратном направлении - в 22:00 с прибытием в Баку на следующий день в 07:57.

Для покупки билетов онлайн пассажирам необходимо верифицировать личный кабинет на сайте АЖД и в приложении ADY Mobile через MyGov ID, введя ФИН-код FIN. Иностранные граждане должны указать название своей страны и номер телефона, подтвердив его OTP-кодом.