 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На кораблях в Каспийском море выявлены серьезные недостатки

    В ходе проверок на кораблях были выявлены факты непригодности технических и спасательных средств, их неправильной эксплуатации

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Государственная морская администрация Азербайджана за январь-март этого года провела проверку 41 корабля в Каспийском море. На всех кораблях были зафиксированы нарушения.

    Согласно поступившей в Report информации, в ходе проверок на кораблях были выявлены факты непригодности технических и спасательных средств, истечения срока их годности, неправильной эксплуатации.

    Кроме того, за последние 8 месяцев на Каспийском море была проведена проверка в целом 35 кораблей, принадлежащих Ирану и России. В результате проверок были выявлены различные недостатки всех кораблей, за исключением двух, и составлены соответствующие акты. Нарушения были выявлены, в основном, на иранских кораблях. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi