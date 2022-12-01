На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспекта Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении м/ст 20 Января;

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении м/ст 20 Января;

5. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбейли в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

6. Улица Микаила Алиева, начиная с НПЗ в сторону м/ст Кёроглу (до круга);

7. Проспект Микаила Усейнова, напротив площади Флага, в направлении круга Азнефт;

8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица Бакиханова, начиная с пересечения с проспектом Иншаатчылар в сторону парка "Деде Горгуд";

10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

11. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Проспект Бабека, в направлении центра;

13. Проспект Гара Гараева, от м/ст Гара Гараев в направлении м/ст Кёроглу;

14. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

15. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении м/ст Кёроглу.