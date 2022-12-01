О нас

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
1 декабря 2022 г. 08:42
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспекта Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении м/ст 20 Января;

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении м/ст 20 Января;

5. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбейли в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

6. Улица Микаила Алиева, начиная с НПЗ в сторону м/ст Кёроглу (до круга);

7. Проспект Микаила Усейнова, напротив площади Флага, в направлении круга Азнефт;

8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица Бакиханова, начиная с пересечения с проспектом Иншаатчылар в сторону парка "Деде Горгуд";

10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

11. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Проспект Бабека, в направлении центра;

13. Проспект Гара Гараева, от м/ст Гара Гараев в направлении м/ст Кёроглу;

14. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

15. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении м/ст Кёроглу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda sıxlıq olan yollar açıqlanıb

Другие новости из категории

Росавиация вновь продлила ограничение полетов в 10 аэропортов
Росавиация вновь продлила ограничение полетов в 10 аэропортов
1 декабря 2022 г. 10:07
Азербайджан и ЕС обсудили сотрудничество в области авиации
Азербайджан и ЕС обсудили сотрудничество в области авиации
1 декабря 2022 г. 09:59
Утвержден Генплан развития города Геранбой
Утвержден Генплан развития города Геранбой
30 ноября 2022 г. 19:16
Прием звонков в ОАО Азерсу временно приостановлен
Прием звонков в ОАО "Азерсу" временно приостановлен
30 ноября 2022 г. 17:47
На строительство дороги в Джалилабадском районе выделено 17,2 млн манатов
На строительство дороги в Джалилабадском районе выделено 17,2 млн манатов
30 ноября 2022 г. 17:32
Завершена реконструкция дороги от поселка Зейналабдина Тагиева до города Сумгайыт
ФотоЗавершена реконструкция дороги от поселка Зейналабдина Тагиева до города Сумгайыт
30 ноября 2022 г. 16:59
Названа частная доля в общем объеме строительных работ в Баку
Названа частная доля в общем объеме строительных работ в Баку
30 ноября 2022 г. 11:09
Казахстан и КНР усилят сотрудничество по авиапоиску и спасанию воздушных судов
Казахстан и КНР усилят сотрудничество по авиапоиску и спасанию воздушных судов
30 ноября 2022 г. 10:59
Саудовская Аравия построит новый аэропорт в Эр-Рияде
Саудовская Аравия построит новый аэропорт в Эр-Рияде
29 ноября 2022 г. 16:30
Число процедур по подключению к сети водоснабжения сократится в четыре раза
Число процедур по подключению к сети водоснабжения сократится в четыре раза
29 ноября 2022 г. 16:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi