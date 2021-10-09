О нас
Report Georgia
Аудио новости

На дороге в село Талыш ведутся масштабные строительные работы

На дороге в село Талыш ведутся масштабные строительные работы Сразу после церемонии закладки фундамента автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты-Нафталан в Тертерском районе 3 октября Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана дало старт широкомасштабным строительным работам на этой территори
Инфраструктура
9 октября 2021 г. 10:47
На дороге в село Талыш ведутся масштабные строительные работы

Сразу после церемонии закладки фундамента автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты-Нафталан в Тертерском районе 3 октября Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана дало старт широкомасштабным строительным работам на этой территории.

Как сообщает Report, общая протяженность дороги, соединяющей 4 населенных пункта, составит 22 километра.

19-километровый участок автомобильной дороги будет построен в соответствии со II, а 3-километровый участок - в соответствии с IV технической категорией. Ширина проезжей части составит 9 метров на 19-километровом участке.

В настоящее время на дороге ведутся масштабные строительные работы. На первом 1,8-километровом участке дороги уже выполнены работы по асфальтированию.

В рамках проекта будет осуществлено строительство нового автомобильного моста через Инджечай на участке дороги, проходящей через Тапгарагоюнлу.

В результате ввода в эксплуатацию этой дороги, наряду с городом Тертер, будет возможно альтернативное движение в этом направлении в город Нафталан. 

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоRoad leading to Tartar's Talish village under construction
Версия на азербайджанском языке ФотоTalış kəndinə gedən yolda genişmiqyaslı tikinti işləri aparılır

Другие новости из категории

Silk Way Airlines отмечает 20-летие
Silk Way Airlines отмечает 20-летие
9 октября 2021 г. 10:00
Азербайджан и Пакистан укрепляют сотрудничество в сфере логистики
Азербайджан и Пакистан укрепляют сотрудничество в сфере логистики
8 октября 2021 г. 17:46
В бакинском метро внедрят бесконтактные платежи в следующем году
В бакинском метро внедрят бесконтактные платежи в следующем году
8 октября 2021 г. 15:43
BNA: План по установке дорожных знаков на этот год выполнен на 64%
BNA: План по установке дорожных знаков на этот год выполнен на 64%
8 октября 2021 г. 15:30
BNA: В сентябре было зарегистрировано 33,6 млн поездок на автобусах
BNA: В сентябре было зарегистрировано 33,6 млн поездок на автобусах
8 октября 2021 г. 15:04
Еще одна российская авиакомпания полетит в Баку
Еще одна российская авиакомпания полетит в Баку
7 октября 2021 г. 17:19
Пассажироперевозки AZAL в Нахчыван через Армению снизят нагрузку на бюджет
Пассажироперевозки AZAL в Нахчыван через Армению снизят нагрузку на бюджет
7 октября 2021 г. 15:57
Турнава: Перевозки по Баку-Тбилиси-Карс выросли на 56,4%
Турнава: Перевозки по Баку-Тбилиси-Карс выросли на 56,4%
7 октября 2021 г. 14:49
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в транспортной сфере
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в транспортной сфере
7 октября 2021 г. 14:22
Зангезурский коридор - единственное избавление Армении от невзгод
ВидеоЗангезурский коридор - единственное избавление Армении от невзгод
7 октября 2021 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi