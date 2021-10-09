На дороге в село Талыш ведутся масштабные строительные работы

Сразу после церемонии закладки фундамента автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты-Нафталан в Тертерском районе 3 октября Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана дало старт широкомасштабным строительным работам на этой территори

Сразу после церемонии закладки фундамента автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты-Нафталан в Тертерском районе 3 октября Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана дало старт широкомасштабным строительным работам на этой территории.

Как сообщает Report, общая протяженность дороги, соединяющей 4 населенных пункта, составит 22 километра.

19-километровый участок автомобильной дороги будет построен в соответствии со II, а 3-километровый участок - в соответствии с IV технической категорией. Ширина проезжей части составит 9 метров на 19-километровом участке.

В настоящее время на дороге ведутся масштабные строительные работы. На первом 1,8-километровом участке дороги уже выполнены работы по асфальтированию.

В рамках проекта будет осуществлено строительство нового автомобильного моста через Инджечай на участке дороги, проходящей через Тапгарагоюнлу.

В результате ввода в эксплуатацию этой дороги, наряду с городом Тертер, будет возможно альтернативное движение в этом направлении в город Нафталан.