На дороге Губа–Хыналыг восстановлено движение автомобилей
Инфраструктура
- 28 марта, 2026
- 19:33
На автомобильной дороге Губа–Хыналыг восстановлено движение транспортных средств.
Как сообщает северное бюро Report, после сильных ливней, прошедших в горных районах Губы, из-за обвала скальных пород была перекрыта дорога, ведущая в село Хыналыг.
Так, обломки скал обрушились на 30–32-м километрах дороги, а асфальтовое покрытие было разрушено на участке протяжённостью 800 метров.
На место были привлечены живая сила и техника Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.
Начальник участка Билал Султанов сообщил местному бюро Report, что движение в направлении Хыналыг–Губа обеспечено. По его словам, полная очистка дороги от камней займёт ещё несколько дней.
19:51
Манила и Пекин возобновили переговоры по Южно-Китайскому морю и энергетической безопасностиДругие страны
19:41
Фото
Азербайджанская саблистка Полина Каспиарович завоевала бронзовую медаль в ТашкентеИндивидуальные
19:38
КСИР: сбиты американский БПЛА MQ-9 и истребитель F-16В регионе
19:33
Фото
На дороге Губа–Хыналыг восстановлено движение автомобилейИнфраструктура
19:28
Протестующие вышли на марш в Лондоне против усиления правых политических силДругие страны
19:19
Французская полиция задержала мужчину по делу о попытке атаки у офиса Bank of America в ПарижеДругие страны
19:13
Видео
Замглавы ИВ города Баку осмотрел территории, пострадавшие от последствий дождяПроисшествия
19:04
Багдад начал расследование атаки дрона на дом Нечирвана БарзаниДругие страны
18:49