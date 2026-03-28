Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    На дороге Губа–Хыналыг восстановлено движение автомобилей

    Инфраструктура
    • 28 марта, 2026
    • 19:33
    На дороге Губа–Хыналыг восстановлено движение автомобилей

    На автомобильной дороге Губа–Хыналыг восстановлено движение транспортных средств.

    Как сообщает северное бюро Report, после сильных ливней, прошедших в горных районах Губы, из-за обвала скальных пород была перекрыта дорога, ведущая в село Хыналыг.

    Так, обломки скал обрушились на 30–32-м километрах дороги, а асфальтовое покрытие было разрушено на участке протяжённостью 800 метров.

    На место были привлечены живая сила и техника Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

    Начальник участка Билал Султанов сообщил местному бюро Report, что движение в направлении Хыналыг–Губа обеспечено. По его словам, полная очистка дороги от камней займёт ещё несколько дней.

    Автомобильная дорога Губа–Хыналыг Движение транспортных средств Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана
    Фото
    Quba-Xınalıq yolunda avtomobillərin hərəkəti bərpa olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    19:51

    Манила и Пекин возобновили переговоры по Южно-Китайскому морю и энергетической безопасности

    Другие страны
    19:41
    Фото

    Азербайджанская саблистка Полина Каспиарович завоевала бронзовую медаль в Ташкенте

    Индивидуальные
    19:38

    КСИР: сбиты американский БПЛА MQ-9 и истребитель F-16

    В регионе
    19:33
    Фото

    На дороге Губа–Хыналыг восстановлено движение автомобилей

    Инфраструктура
    19:28

    Протестующие вышли на марш в Лондоне против усиления правых политических сил

    Другие страны
    19:19

    Французская полиция задержала мужчину по делу о попытке атаки у офиса Bank of America в Париже

    Другие страны
    19:13
    Видео

    Замглавы ИВ города Баку осмотрел территории, пострадавшие от последствий дождя

    Происшествия
    19:04

    Багдад начал расследование атаки дрона на дом Нечирвана Барзани

    Другие страны
    18:49

    Пезешкиан: Атаки на Иран еще больше углубили недоверие к США

    В регионе
    Лента новостей