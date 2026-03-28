İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Quba-Xınalıq yolunda avtomobillərin hərəkəti bərpa olunub

    İnfrastruktur
    • 28 mart, 2026
    • 19:11
    Quba-Xınalıq yolunda avtomobillərin hərəkəti bərpa olunub

    Quba-Xınalıq avtomobil yolunda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti bərpa olunub.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, Qubanın dağlıq ərazilərinə yağan güclü leysan yağışından sonra qaya daşlarının uçması nəticəsində Xınalıq kəndinə gedən yol bağlamışdı.

    Belə ki, qaya parçaları yolun 30-32-ci kilometrliyinə tökülüb və 800 metr məsafədə asfalt örtüyü dağılıb.

    Əraziyə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub.

    Sahə rəisi Bilal Sultanov "Report"un yerli bürosuna bildirib ki, Xınalıq-Quba istiqamətində gediş-gəliş təmin edilib. Onun sözlərinə görə, qaya daşlarının yoldan tam təmizlənməsi bir neçə gün vaxt aparacaq.

    Quba-Xınalıq yolunda avtomobillərin hərəkəti bərpa olunub
    Quba-Xınalıq yolunda avtomobillərin hərəkəti bərpa olunub
    Quba-Xınalıq avtomobil yolu dağlıq ərazilər
    Foto
    На дороге Губа–Хыналыг восстановлено движение автомобилей

    Son xəbərlər

