    Azərbaycanda TOP-10 dövlət şirkətinin qeyri-neft ixracı 22 %-dən çox azalıb

    Biznes
    • 06 aprel, 2026
    • 17:55
    Azərbaycanda TOP-10 dövlət şirkətinin qeyri-neft ixracı 22 %-dən çox azalıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 10 dövlət şirkətinin ixrac etdiyi qeyri-neft məhsullarının ümumi dəyəri 131,645 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən 37,703 milyon ABŞ dolları və ya 22,26 % azdır.

    Qeyri-neft sektoru üzrə ixrac əməliyyatlarında iştirak edən dövlət şirkətlərinin siyahısına 27,11 % payla "SOCAR Polymer" MMC başçılıq edib.

    İxracın həcminə görə dövlət şirkətlərinin renkinqi:

    Şirkət

    2026-cı ilin yanvar-fevral aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dolları)

    2025-ci ilin yanvar-fevral aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dolları)

    Faiz fərqi

    "SOCAR Polymer" MMC

    35,7

    30,3

    17,82 %

    "AzerGold" QSC

    30,9

    21,8

    41,74 %

    "Azəralüminium" MMC

    27,8

    23,4

    18,8 %

    SOCAR-ın Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi

    27,4

    70,4

    -61,08 %

    "Azərpambıq ASK" MMC

    6,8

    7,8

    -12,82 %

    SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsi

    2,6

    15,6

    -83,33 %

    "SOCAR CAPE" MMC

    0,328

    0

    -

    "Sənayecihaz" Elmi-İstehsalat Müəssisəsi

    0,053

    0

    -

    "İSTİSU mineral su zavodu" MMC

    0,045

    0,007

    542,86 %

    "Qaradağ Şüşə Zavodu" ASC

    0,021

    0,043

    -51,16 %

    Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ixracı dəyər ifadəsində ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 19,7 % artaraq 580,7 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) AzerGold QSC Qeyri-neft-qaz ixracı
    Экспорт ненефтяной продукции ТОП-10 госкомпаний Азербайджана сократился более чем на 22%

    Son xəbərlər

    20:48

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərir

    Region
    20:33

    Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədir

    Region
    20:23

    Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaq

    İnfrastruktur
    20:16

    ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər var

    Region
    20:04

    "Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıb

    Formula 1
    20:04

    Ermənistanda İqtisadiyyat Nazirliyi yaxınlığında atışma baş verib, bir nəfər yaralanıb

    Region
    19:58
    Video

    Ərdoğan: Hörmüz boğazının bağlanmasına görə Avropada neft-qaz kəskin bahalaşıb

    Region
    19:50

    Tramp: Hazırkı İran liderləri daha ağıllıdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti