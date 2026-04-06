Azərbaycanda TOP-10 dövlət şirkətinin qeyri-neft ixracı 22 %-dən çox azalıb
- 06 aprel, 2026
- 17:55
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 10 dövlət şirkətinin ixrac etdiyi qeyri-neft məhsullarının ümumi dəyəri 131,645 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən 37,703 milyon ABŞ dolları və ya 22,26 % azdır.
Qeyri-neft sektoru üzrə ixrac əməliyyatlarında iştirak edən dövlət şirkətlərinin siyahısına 27,11 % payla "SOCAR Polymer" MMC başçılıq edib.
İxracın həcminə görə dövlət şirkətlərinin renkinqi:
|
Şirkət
|
2026-cı ilin yanvar-fevral aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dolları)
|
2025-ci ilin yanvar-fevral aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dolları)
|
Faiz fərqi
|
"SOCAR Polymer" MMC
|
35,7
|
30,3
|
17,82 %
|
"AzerGold" QSC
|
30,9
|
21,8
|
41,74 %
|
"Azəralüminium" MMC
|
27,8
|
23,4
|
18,8 %
|
SOCAR-ın Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi
|
27,4
|
70,4
|
-61,08 %
|
"Azərpambıq ASK" MMC
|
6,8
|
7,8
|
-12,82 %
|
SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsi
|
2,6
|
15,6
|
-83,33 %
|
"SOCAR CAPE" MMC
|
0,328
|
0
|
-
|
"Sənayecihaz" Elmi-İstehsalat Müəssisəsi
|
0,053
|
0
|
-
|
"İSTİSU mineral su zavodu" MMC
|
0,045
|
0,007
|
542,86 %
|
"Qaradağ Şüşə Zavodu" ASC
|
0,021
|
0,043
|
-51,16 %
Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ixracı dəyər ifadəsində ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 19,7 % artaraq 580,7 milyon ABŞ dollarına çatıb.