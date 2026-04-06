Экспорт ненефтяной продукции ТОП-10 госкомпаний Азербайджана сократился более чем на 22%

В Азербайджане в январе-феврале 2026 года суммарная стоимость экспортированной 10 государственными компаниями ненефтяной продукции составила 131,645 млн долларов США, что на 37,703 млн долларов, или на 22,26% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (169,35 млн долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, перечень государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило ООО SOCAR Polymer с долей в 27,11%.

Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта:

Компания Объем экспорта в январе-феврале 2026 года (млн долларов) Объем экспорта в январе-феврале 2025 года (млн долларов) Разница в % ООО SOCAR Polymer 35,7 30,3 17,82% ЗАО AzerGold 30,9 21,8 41,74% ООО "Азералюминий" 27,8 23,4 18,8% Управление маркетинга и экономических операций SOCAR 27,4 70,4 -61,08% ООО АПК "Азерпамбыг" 6,8 7,8 -12,82% Управление экспорта газа SOCAR 2,6 15,6 -83,33% ООО "SOCAR CAPE" 0,328 0 - Научно-производственное предприятие "Сенайеджихаз" 0,053 0 - ООО "Завод минеральной воды İSTİSU" 0,045 0,007 542,86% ОАО "Гарадагский стекольный завод" 0,021 0,043 -51,16%

В отчетный период ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос в стоимостном выражении на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 580,7 млн долларов.