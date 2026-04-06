    Экспорт ненефтяной продукции ТОП-10 госкомпаний Азербайджана сократился более чем на 22%

    Бизнес
    • 06 апреля, 2026
    • 16:58
    В Азербайджане в январе-феврале 2026 года суммарная стоимость экспортированной 10 государственными компаниями ненефтяной продукции составила 131,645 млн долларов США, что на 37,703 млн долларов, или на 22,26% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (169,35 млн долларов).

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, перечень государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило ООО SOCAR Polymer с долей в 27,11%.

    Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта:

    Компания

    Объем экспорта в январе-феврале 2026 года (млн долларов)

    Объем экспорта в январе-феврале 2025 года (млн долларов)

    Разница в %

    ООО SOCAR Polymer

    35,7

    30,3

    17,82%

    ЗАО AzerGold

    30,9

    21,8

    41,74%

    ООО "Азералюминий"

    27,8

    23,4

    18,8%

    Управление маркетинга и экономических операций SOCAR

    27,4

    70,4

    -61,08%

    ООО АПК "Азерпамбыг"

    6,8

    7,8

    -12,82%

    Управление экспорта газа SOCAR

    2,6

    15,6

    -83,33%

    ООО "SOCAR CAPE"

    0,328

    0

    -

    Научно-производственное предприятие "Сенайеджихаз"

    0,053

    0

    -

    ООО "Завод минеральной воды İSTİSU"

    0,045

    0,007

    542,86%

    ОАО "Гарадагский стекольный завод"

    0,021

    0,043

    -51,16%

    В отчетный период ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос в стоимостном выражении на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 580,7 млн долларов.

    Ненефтяная продукция Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) ЗАО AzerGold Азерпамбыг ООО Азералюминий
    Azərbaycanda TOP-10 dövlət şirkətinin qeyri-neft ixracı 22 %-dən çox azalıb

