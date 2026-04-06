Экспорт ненефтяной продукции ТОП-10 госкомпаний Азербайджана сократился более чем на 22%
- 06 апреля, 2026
- 16:58
В Азербайджане в январе-феврале 2026 года суммарная стоимость экспортированной 10 государственными компаниями ненефтяной продукции составила 131,645 млн долларов США, что на 37,703 млн долларов, или на 22,26% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (169,35 млн долларов).
Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, перечень государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило ООО SOCAR Polymer с долей в 27,11%.
Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта:
|
Компания
|
Объем экспорта в январе-феврале 2026 года (млн долларов)
|
Объем экспорта в январе-феврале 2025 года (млн долларов)
|
Разница в %
|
ООО SOCAR Polymer
|
35,7
|
30,3
|
17,82%
|
ЗАО AzerGold
|
30,9
|
21,8
|
41,74%
|
ООО "Азералюминий"
|
27,8
|
23,4
|
18,8%
|
Управление маркетинга и экономических операций SOCAR
|
27,4
|
70,4
|
-61,08%
|
ООО АПК "Азерпамбыг"
|
6,8
|
7,8
|
-12,82%
|
Управление экспорта газа SOCAR
|
2,6
|
15,6
|
-83,33%
|
ООО "SOCAR CAPE"
|
0,328
|
0
|
-
|
Научно-производственное предприятие "Сенайеджихаз"
|
0,053
|
0
|
-
|
ООО "Завод минеральной воды İSTİSU"
|
0,045
|
0,007
|
542,86%
|
ОАО "Гарадагский стекольный завод"
|
0,021
|
0,043
|
-51,16%
В отчетный период ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос в стоимостном выражении на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 580,7 млн долларов.