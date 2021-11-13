О нас
Report Georgia
Аудио новости

На центральных улицах Баку прокладывают велосипедные дорожки

На центральных улицах Баку прокладывают велосипедные дорожки 12:59
Инфраструктура
13 ноября 2021 г. 13:09
На центральных улицах Баку прокладывают велосипедные дорожки

Согласно плану мероприятий по развитию велосипедного транспорта, разработанному Бакинским транспортным агентством (БТА), строительство велосипедной инфраструктуры будет охватывать центр города и прилегающие районы, что в будущем сформирует сеть велосипедных дорожек.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило БТА.

Вопрос о создании велосипедных дорожек и остановок отражен в “Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы” и Генеральном плане города Баку.

Учитывая полезность велосипедного транспорта для формирования здоровой жизни, а также для экологической среды города, Бакинское транспортное агентство тесно сотрудничает в этом направлении с Международным общественным объединением "Диалог во имя охраны окружающей среды" (IDEA).

Согласно Генеральному плану города, к 2027 году в Баку планируется проложить 63,5 километра велосипедных дорожек, а к 2040 году - 251 километр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоWork on laying cycle tracks underway in downtown Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının mərkəzi küçələrində velosiped yolları çəkilir

Другие новости из категории

AZAL открывает рейсы из Баку в Алматы
AZAL открывает рейсы из Баку в Алматы
12 ноября 2021 г. 17:54
Азербайджан и Беларусь обсудили сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта
Азербайджан и Беларусь обсудили сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта
12 ноября 2021 г. 11:36
Турецкий министр: Мы вместе можем развивать возможности БТК
Турецкий министр: Мы вместе можем развивать возможности БТК
11 ноября 2021 г. 20:00
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
11 ноября 2021 г. 17:40
Назначен председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана
Назначен председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана
11 ноября 2021 г. 17:35
Сахиб Алекперов: Разрабатывается нацстратегия по эффективному управлению водными ресурсами
Сахиб Алекперов: Разрабатывается нацстратегия по эффективному управлению водными ресурсами
11 ноября 2021 г. 16:43
Дорога на Омарском перевале расчищается от снега и льда
Дорога на Омарском перевале расчищается от снега и льда
11 ноября 2021 г. 15:38
TRACECA: Региональные процессы способствовали росту грузоперевозок через Азербайджан
TRACECA: Региональные процессы способствовали росту грузоперевозок через Азербайджан
11 ноября 2021 г. 15:34
BNA: По 40 адресам установлены автобусные остановки
BNA: По 40 адресам установлены автобусные остановки
10 ноября 2021 г. 16:01
BNA: Обеспечена прозрачность 49% оборота маршрутной сети столицы
BNA: Обеспечена прозрачность 49% оборота маршрутной сети столицы
10 ноября 2021 г. 15:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi