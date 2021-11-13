На центральных улицах Баку прокладывают велосипедные дорожки

12:59

Согласно плану мероприятий по развитию велосипедного транспорта, разработанному Бакинским транспортным агентством (БТА), строительство велосипедной инфраструктуры будет охватывать центр города и прилегающие районы, что в будущем сформирует сеть велосипедных дорожек.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило БТА.

Вопрос о создании велосипедных дорожек и остановок отражен в “Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы” и Генеральном плане города Баку.

Учитывая полезность велосипедного транспорта для формирования здоровой жизни, а также для экологической среды города, Бакинское транспортное агентство тесно сотрудничает в этом направлении с Международным общественным объединением "Диалог во имя охраны окружающей среды" (IDEA).

Согласно Генеральному плану города, к 2027 году в Баку планируется проложить 63,5 километра велосипедных дорожек, а к 2040 году - 251 километр.