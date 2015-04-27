​На центральных дорогах Баку образовались автомобильные пробки

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня на большинстве центральных улицах столицы наблюдаются автомобильные пробки.

В центре интеллектуального управления транспортом Report сообщили, что на улице Короглу Рагимова, проспекте Гейдара Алиева (основная дорога в сторону города), проспекте Азадлыг, проспекте Зии Буньядова (в сторону круга 20 Января), а также трассе Баку-Сумгайыт (в сторону города) в настоящее время образовались автомобильные пробки.

В то же время, на проспекте Нефтчиляр (напротив Девичьей башни), проспекте Хатаи (перед министерством образования), улице Ниязи и Гасана Алиева (перед ГКПС) наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта.