На борту самолетов AZAL обновлена система мультимедийных развлечений
- 02 декабря, 2025
- 12:12
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL представил на своих воздушных судах обновленную систему мультимедийных развлечений, направленную на дальнейшее повышение качества сервиса.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.
Отмечается, что пассажирам доступен широкий каталог фильмов - от новейших голливудских премьер до признанных произведений мировой кинематографии. "Наличие субтитров на азербайджанском языке делает контент более удобным и доступным для разных категорий зрителей. Особое внимание в платформе уделено национальному кино. Художественные и документальные фильмы азербайджанских режиссеров помогают пассажирам глубже познакомиться с культурой, историей и современной жизнью страны", - говорится в сообщении.
Подробная информация о расписании рейсов и услугах авиакомпании представлена на официальном сайте и в мобильном приложении AZAL.