Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    На борту самолетов AZAL обновлена система мультимедийных развлечений

    Инфраструктура
    • 02 декабря, 2025
    • 12:12
    На борту самолетов AZAL обновлена система мультимедийных развлечений

    Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL представил на своих воздушных судах обновленную систему мультимедийных развлечений, направленную на дальнейшее повышение качества сервиса.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

    Отмечается, что пассажирам доступен широкий каталог фильмов - от новейших голливудских премьер до признанных произведений мировой кинематографии. "Наличие субтитров на азербайджанском языке делает контент более удобным и доступным для разных категорий зрителей. Особое внимание в платформе уделено национальному кино. Художественные и документальные фильмы азербайджанских режиссеров помогают пассажирам глубже познакомиться с культурой, историей и современной жизнью страны", - говорится в сообщении.

    Подробная информация о расписании рейсов и услугах авиакомпании представлена на официальном сайте и в мобильном приложении AZAL.

    AZAL услуги авиакомпания
    AZAL-ın təyyarələrində multimedia əyləncə sistemi yenilənib
    AZAL upgrades in-flight entertainment system
    Elvis

    Последние новости

    12:50

    Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадки

    Экология
    12:42

    МВД Грузии: Во время разгона митингов не использовались опасные для здоровья вещества

    В регионе
    12:42

    Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев не будут участвовать в чемпионате Азербайджана

    Индивидуальные
    12:42

    Доходы Азербайджана от авиаперевозок приблизились к 3 млрд манатов

    Бизнес
    12:41

    Депутат: Cнижение турпотока в Азербайджан следует тщательно изучить

    Туризм
    12:29

    Доходы Азербайджана от деятельности магистральных газопроводов превысили 2 млрд манатов

    Энергетика
    12:27

    Ульви Мехдиев: ASAN AI HUB внесет вклад в экономику, науку и госуправление

    ИКТ
    12:26
    Фото

    ASAN AI Hub будет сотрудничать с несколькими иностранными компаниями

    ИКТ
    12:18

    Доходы Азербайджана от деятельности магистральных нефтепроводов превысили 764,5 млн манатов

    Энергетика
    Лента новостей