На борту самолетов AZAL обновлена система мультимедийных развлечений

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL представил на своих воздушных судах обновленную систему мультимедийных развлечений, направленную на дальнейшее повышение качества сервиса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Отмечается, что пассажирам доступен широкий каталог фильмов - от новейших голливудских премьер до признанных произведений мировой кинематографии. "Наличие субтитров на азербайджанском языке делает контент более удобным и доступным для разных категорий зрителей. Особое внимание в платформе уделено национальному кино. Художественные и документальные фильмы азербайджанских режиссеров помогают пассажирам глубже познакомиться с культурой, историей и современной жизнью страны", - говорится в сообщении.

