    AZAL-ın təyyarələrində multimedia əyləncə sistemi yenilənib

    İnfrastruktur
    • 02 dekabr, 2025
    • 12:06
    Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı AZAL göstərdiyi xidmətləri təkmilləşdirmək məqsədilə təyyarələrində yenilənmiş multimedia əyləncə sistemini istifadəyə verib.

    Bu barədə "Report" "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.

    "Sərnişinlər Hollivudun ən son filmlərindən tutmuş, dünya kinematoqrafiyasının məşhur ekran əsərlərinə qədər geniş film kataloqundan yararlana bilərlər. Filmlərə Azərbaycan dilində altyazıların əlavə edilməsi məzmunun daha əlçatan olmasına xidmət edir.

    Platformada milli filmlərə də xüsusi yer ayrılıb. Azərbaycan rejissorlarının bədii və sənədli filmləri sərnişinlərə ölkənin mədəniyyətini, tarixini və müasir həyat tərzini yaxından tanımaq imkanı yaradır", - məlumatda deyilir.

    AZAL-ın uçuş cədvəli və digər xidmətləri haqqında aviaşirkətin rəsmi saytımobil tətbiqi vasitəsilə ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.

    AZAL
    На борту самолетов AZAL обновлена система мультимедийных развлечений
    AZAL upgrades in-flight entertainment system

